Мариинский театр представит концерты пианистов Канторова и Фудзиты

Музыканты выступят в Концертном зале театра с сольными программами 18 и 26 ноября, сообщили в пресс-службе Мариинки.

Александр Канторов — ученик Рены Шерешевской, ставший обладателем I премии и Гран-при Конкурса им. Чайковского 2019 года. В его сольном концерте прозвучат Четыре баллады и Соната № 3 Брамса, а также транскрипция знаменитой скрипичной Чаконы Баха.

Мао Фудзита учился у Льва Оборина. В программе его сольного вечера в Мариинском — Чайковский, Моцарт и Шопен, «Пир Эзопа» Алькана и произведения Равеля. 24 ноября Фудзита сыграет с оркестром под управлением Валерия Гергиева Четвертый концерт Бетховена.

Оба музыканта также принимают участие в московском фестивале Валерия Гергиева в «Зарядье». Мао Фудзита после концертов в Петербурге отправится в Москву.