На платформе #Москвастобой начинаются онлайн-туры по музеям Москвы

Профессиональные гиды рассказывают о постоянных экспозициях и временных выставках, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Познавательные онлайн-туры по музеям Москвы начнутся 18 ноября 2020 года. #Москвастобой — специальный онлайн-проект, который был инициирован московским Комитетом по туризму в марте 2020 года.

На сайте опубликованы лекции, литературные чтения, театральные постановки, онлайн-экскурсии, мастер-классы, кулинарные шоу, показы мод и многое другое. Всего в распоряжении пользователей более 600 видеоматериалов.

Для иностранных пользователей есть англоязычная версия проекта #Moscowwithyou, говорится в сообщении.