Под Владимиром отреставрируют усадьбу Голицыных, в которой умер Багратион

Об этом рассказала директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова в разговоре с ТАСС.

В 2022 году в России будет отмечаться 210-летие Бородинского сражения. С этой датой во Владимирской области связана усадьба князей Голицыных в селе Сима Юрьев-Польского района, в которой скончался от ран и был первый раз похоронен русский полководец Петр Багратион.

В настоящее время в усадебном особняке находится сельский дом культуры, в этом году власти начали его реставрацию. «Я очень надеюсь, что к 2022 году мы проведем эту работу, потому что место имеет большой туристический потенциал, и уже сейчас туда приезжает много людей», — рассказала Бирюкова.

Общий бюджет проекта составит около 50 млн рублей. Совместно с Российским военно-историческим обществом ведется работа над вопросом о расширении экспозиции любительского музея Багратиона и Отечественной войны 1812 года, который создали энтузиасты в здании.

В следующем году обновят фасад здания, отремонтируют окна и усилят фундамент. Реставрация главного особняка завершится к 2022 году.