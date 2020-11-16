На острове Хортица нашли могилу скифа возрастом около 2500 лет

Это первая с 1992 года находка неразграбленного скифского захоронения на острове, сообщили представители заповедника «Хортица».

Обычно около 90% подобных захоронений были ограблены в древности, однако найденное археологами оказалось нетронутым, отмечается в сообщении. Чрезвычайно хорошая сохранность костей позволяет сделать большое количество антропологических и других анализов, что является большой удачей с научной точки зрения, рассказал руководитель экспедиции Дмитрий Никоненко.

В погребении был похоронен мужчина в возрасте около 40 лет, имевший для своего времени достаточно высокий рост, около 180 сантиметров. Рядом с ним был найден кожаный с железом колчан со стрелами.

По словам археологов, находка доказывает, что во времена скифов Хортица была их большим поселением, имевшим важное значение, так как здесь находилась переправа через Днепр. Работа археологической экспедиции шла почти два месяца, место находки планируют сделать музеем.