Валерий Меладзе попросил разрешения выступать в «красных зонах» стационаров

Актер хочет выступать для больных коронавирусом, заявил он в своем видеообращении в Instagram.

«Я хотел бы попросить у вас разрешение приезжать в ковидные отделения ваших больниц и прошу разрешить доступ в красную зону», — сказал Меладзе, обращаясь к врачам столицы и Московской области.

По словам певца, таким образом он хочет морально поддержать людей, страдающих от инфекции. Исполнитель также будет рад возможности оказаться полезным для врачей и пациентов каким-либо другим образом.

Ранее Меладзе заявил, что из-за ограничений мер в связи с пандемией музыканты, промоутеры и техники уже восемь месяцев без работы. В этой связи, считает исполнитель, артистам следовало бы также запретить принимать участие в новогодних съемках на телевидении.