Проект «Раритет» поддержит российских артистов старше 65 лет

Участниками стали актеры из разных городов России, сообщает пресс-служба проекта.

Инициаторами проекта «Раритет» стали Союз театральных деятелей РФ, «Радио России» и радио «Культура». Поводом для этого стало то, что в 2020 году большинство артистов старшего поколения оказались отделены от театра и сцены в связи с пандемией коронавируса — им было рекомендовано оставаться дома для собственной безопасности и здоровья.

«Длительное нахождение в четырех стенах неизбежно становится тяжелым испытанием», — отметили в пресс-службе. По словам председателя СТД РФ Александра Калягина, для артиста играть — значит жить, он не может без театра. «Ощущение своей никчемности, невостребованности может унести жизни многих людей», — считает глава СТД.

Чтобы помочь артистам старше 65 лет со всей России с профессиональным актерским образованием, организаторы проекта предложили им озвучить в эфире радиоархивные материалы, заметки о премьерах, режиссерах и актерах прошлого столетия. Чтобы принять участие, требовалось заполнить анкету и записать видеовизитку, прочитав литературное произведение на выбор.

Партнером проекта стала центральная научная библиотека СТД РФ. В ее архивах собраны редкие материалы из театральной периодики XX века.