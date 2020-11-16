В Москве стартует второй Фестиваль русских зарубежных театров

В программу смотра вошли спектакли, дискуссии, мастер-классы и уличная фотовыставка, сообщает пресс-служба фестиваля.

Второй Фестиваль русских зарубежных театров пройдет на сценах театров Et Cetera и «Современник». В день открытия фестиваля пройдет круглый стол с официальными лицами и театральными деятелями России о вопросах международного сотрудничества.

В рамках фестиваля впервые состоится фотовыставка, которую разместят перед театром Et Cetera с 16 по 22 ноября. В экспозиции будут представлены фотографии и исторические документы, рассказы очевидцев и интересные факты о театральных коллективах.

В проекте участвуют театры Абхазии, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В их числе Государственный русский театр драмы им. Искандера (Сухум), Государственный ордена Дружбы народов русский драматический театр им. Маяковского (Душанбе) и Национальный академический драматический театр им. Горького (Минск).

Официальная церемония открытия состоится на Большой сцене Et Cetera. После этого зрителям покажут спектакль «Кровавая свадьба» режиссера Марии Романовой (Государственный русский театр драмы им. Искандера, Абхазия).