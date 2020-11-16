Победителем фестиваля военного кино в Туле стал фильм «Подольские курсанты»

Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

Кинокартину «Подольские курсанты» снял режиссер Вадим Шмелев. Фильм победил в номинации «Лучший фильм» на Международном фестивале военного кино имени Ю. Н. Озерова в Туле.

Церемония закрытия состоялась без зрителей из-за пандемии коронавируса. Видео опубликовано в воскресенье на сайте Министерства культуры РФ, в соцсети «ВКонтакте», в группе «3D-кинотеатры Тульской области», а также на сайте Объединения центров развития культуры.

Зампредседателя правительства Тульской области Ольга Гремякова вручила сопродюсеру фильма Евгению Айзиковичу главный приз фестиваля — статуэтку «Золотой меч». Чиновница напомнила, что в числе подольских курсантов были уроженцы и Тульской области.

«В 1941-м именно они были на Ильинском рубеже и защищали Москву, и большая часть из них погибла», — цитируются в сообщении слова Гремяковой.

Картина посвящена малоизвестным страницам обороны Москвы в годы Великой Отечественной войны. В 1941 году три с половиной тысячи курсантов Подольских пехотного и артиллерийского училищ закрыли брешь на линии фронта, не допустив прорыва фашистских войск по Варшавскому шоссе через Подольск.

В картине сыграли Сергей Безруков, Евгений Дятлов, Сергей Бондарчук (младший), Дарья Урсуляк и другие. Фильм также победил в номинации «Визуальные эффекты».