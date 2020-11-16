В 50 метрах от Стоунхенджа построят подземный туннель

Строительство разрешено властями страны, несмотря на протесты экологов и археологов, сообщает The Guardian.

Неподалеку от доисторического памятника Стоунхендж проходит трасса A303, по которой автомобили движутся на юго-запад Англии и обратно. Однополосное шоссе является одним из самых загруженных в Британии.

По проекту, разработанному министерством транспорта страны, подземный туннель с двумя полосами в каждую сторону увеличит пропускную способность трассы. Бюджет проекта составляет 1,7 млрд фунтов стерлингов ($2,2 млрд ), его будет реализовывать госкорпорация Highways England.

Туннель общей длиной в три километра построят в 50 метрах дальше от Стоунхенджа, говорится в сообщении.

Проект строительства подземной дороги поддержала Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии. Ее эксперты заявили, что туннель скроет участок автомагистрали, проходящий мимо Стоунхенджа, и автомобили больше не будут портить вид памятника.

Против строительства туннеля выступают археологи, которые назвали решение властей «международным скандалом». Строительство туннеля нанесет вред окружающей среде, природе и археологическим находкам, которые находятся под землей, считают эксперты.