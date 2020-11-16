Театр имени Наталии Сац отметит 55-летие балетом «Синяя птица»

Юбилей 21 ноября из-за пандемии не будет сопровождаться масштабными торжествами, пояснили в пресс-службе театра.

Увидеть балет «Синяя птица» можно будет не только в зале, но и в трансляции на сайте театра, которая начнется в 14:00. Также онлайн будут размещены многие другие материалы к празднованию юбилея.

Каждый юный зритель сможет внести свой вклад в день рождения театра, став участником конкурса юных музыкальных журналистов и блогеров. Все желающие могут прислать свои рецензии или любые отзывы о спектаклях театра.

Организаторы готовы принять работы в любых формах и жанрах. Желательно, чтобы стилистика напоминала текстовые заметки в соцсетях или краткую статью для газеты в виде небольшого текста с вступлением и заключением, пояснили в пресс-службе.

Самые юные меломаны могут присылать рисунки или видео-впечатления об увиденных в Театре Сац постановках с совсем краткими комментариями к ним. Наиболее яркие и интересные работы потом будут опубликованы на страницах соцсетей театра, а их авторам (и одному из родителей или иному сопровождающему) будут предоставлены билеты на спектакли театра, говорится в сообщении.

Работы можно присылать на почту театра shkolablogerovteatrsats@mail.ru