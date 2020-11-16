Музей-заповедник «Царицыно» представит вечер индийской музыки и танцев

Онлайн-трансляция концерта «Ритмы вечерней зари» состоится19 ноября в 20:00, сообщили в пресс-службе музея.

Вечер музыки и танца Индии организован в рамках проекта «Посольские вечера в Царицыне»Национальным фондом поддержки правообладателей и музеем-заповедником «Царицыно» при содействии Посольства Республики Индия в Российской Федерации и Культурного центра имени Джавахарлала Неру.

Концепция программы вечера разработана директором Культурного центра имени Джавахарлала Неру Ушой Радхакришной. Исполнители сфокусируются на классической индийской музыке и танцах. Откроет концерт приветственное слово посла Индии в России Венкатеша Вармы.

К трансляции концерта можно будет присоединиться на портале «Культура.РФ», в соцсети «Одноклассники», на сайте музея-заповедника «Царицыно» или на сайте проекта «Посольские вечера в Царицыне» ambassadore.ru.