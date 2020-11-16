ГИТИС проведет театральный онлайн-фестиваль стран СНГ

Смотр пройдет с 16 по 20 ноября, сообщает пресс-служба Российского института театрального искусства.

Из-за ограничений в связи с распространением коронавируса третий «Театральный фестиваль стран СНГ «ГИТИС — мастер-класс» пройдет в онлайн-формате.

Программа смотра включает показы студенческих спектаклей пяти театральных школ. В их числе Академия музыки, театра и изобразительных искусств Республики Молдова, Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, Казахский национальный университет искусств, Государственный институт искусств и культуры Узбекистана и Российский институт театрального искусства — ГИТИС.

В завершение смотра учащиеся будут обсуждать увиденное ими с педагогами вузов. Для зрителей будет также организована трансляция постановок на YouTube-канале ГИТИСа. Будут представлены спектакли по Уильяму Шекспиру «Ромео и Джульетта» (Азербайджан), «Турандот» Карло Гоцци (Узбекистан), «Чайка» Бориса Акунина (Молдавия) и «Предложение» по Антону Чехову (Россия).

Кроме показов студенческих спектаклей, состоится образовательная программа в онлайн-формате. В ней примут участие мастера и педагоги ГИТИСа.