Путин поприветствовал участников международного фестиваля ВГИК

Телеграмма президента России опубликована на сайте Кремля в понедельник.

Сороковой Международный студенческий фестиваль ВГИК проходит в Москве с 16 по 20 ноября. Президент выразил уверенность, что этот фестиваль станет ярким и запоминающимся событием в культурной жизни России, предоставив студентам возможность продемонстрировать свои таланты и получить уроки мастерства у выдающихся деятелей международного кинематографического сообщества. Благодаря этому фестиваль сможет стать площадкой, с которой они сделают значимый шаг на пути к признанию и успеху, говорится в послании.

Путин отметил богатую историю фестиваля. По его словам, особую гордость фестиваля представляет плеяда конкурсантов и лауреатов разных лет, прошедших творческий путь от молодых дарований до маститых профессионалов.

Фестиваль традиционно проходит осенью в два этапа на киноплощадках Москвы и многих городов России. В разные годы победителями смотра становились Андрей Тарковский, Василий Шукшин, Андрей Кончаловский, Никита Михалков, Петр Буслов, Вадим Абдрашитов, Борис Акопов и другие.