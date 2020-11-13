В Китае нашли надгробную плиту с эпитафией легендарного каллиграфа 746 года

Находку сделали китайские археологи в ходе раскопок в провинции Шэньси, сообщает агентство «Синьхуа».

Ученые обнаружили надгробную плиту возрастом около 1200 лет, на которую написал эпитафию один из наиболее известных китайских мастеров каллиграфии. Уникальная находка была сделана на северо-западе Китая.

Экспертиза показала, что эпитафия была начертана известным каллиграфом династии Тан (618-907 гг.) по имени Янь Чжэньцин. Когда была сделана эта надпись, он служил окружным чиновником.

Расшифровка текста помогла выяснить, что эпитафия посвящена скончавшейся женщине по имени Ло Ваншунь, жене потомка императорской семьи из династии Северная Вэй (386-557 гг. н.э.) по имени Юань Дацянь.

Ло Ваншунь, как известно из китайских исторических источников, умерла в 746 году нашей эры. В этом году мастер Янь Чжэньцин отпраздновал свое 38-летие. Для ученых это сопоставление дат стало крайне важным, отметил руководитель раскопок Сюй Вэйхун из провинциального научно-исследовательского института археологии.

По его словам, это единственная подлинная эпитафия, написанная легендарным каллиграфом в таком молодом возрасте. Поэтому находка автоматически стала одним из самых уникальных его произведений, когда-либо найденных в Китае.

Надгробная плита была найдена вместе с тремя табличками. Сама гробница при этом имеет внушительные размеры: длина ее составляет 35,8 метра, глубина — 9,5 метра. Кроме надгробных плит, в ней нашли множество других артефактов, в том числе статуэтку женщины, которая могла изображать усопшую, фигурки верблюда и кабана, а также сосуды из керамики.