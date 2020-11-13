Большой фестиваль мультфильмов посмотрели более 39 800 человек

В 2020 году фестиваль впервые прошел в смешанном формате, сообщили в пресс-службе смотра.

Большой фестиваль мультфильмов в этом году зрители могли увидеть частично в кинотеатрах с 29 октября по 9 ноября, частично — в формате онлайн на официальном сайте.

Итоги фестиваля традиционно подводили путем зрительского голосования, однако в этом году организаторы впервые учредили конкурсную программу, оценивавшуюся профессионалами анимации. Гран-при за лучший российский короткометражный мультфильм получила «Хозяйка медной горы» режиссера Дмитрия Геллера. В международной программе победила лента «И вот медведь» Аньес Патрон.

«Общее количество зрителей в кинотеатрах, на онлайн-встречах и посетителей фестивальной онлайн-платформы составило более 39 800 человек», — рассказали организаторы.

Большой фестиваль мультфильмов идет в России с 2007 года, знакомя зрителей с наилучшими образцами российской и зарубежной анимации. В следующем году смотр планируется провести с 28 октября по 8 ноября.