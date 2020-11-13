Путин подписал указ о праздновании 200-летия драматурга Александра Островского

13.11.2020
В соответствии с указом президента РФ Владимир Путина празднование 200-летия со дня рождения русского драматурга Александра Островского будет отмечено в 2023 году праздничными мероприятиями.
Правительству России поручено в трехмесячный срок образовать оргкомитет для подготовки и проведению празднования. Также предписано утвердить состав оргкомитета и обеспечить разработку плана основных мероприятий.
В соответствии с указом органы исполнительной власти субъектов РФ должны принять участие в подготовке и проведении мероприятий празднования.
Русский драматург Александр Островский родился 12 апреля 1823 года. Он стал автором пьес «Гроза», «Бедность не порок», «Бесприданница» и другие.