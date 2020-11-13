Музей Востока представил выставку османской керамики «Неувядающий сад»

С 14 ноября экспозиция будет работать только в режиме онлайн, передает телеканал «Россия — Культура».

Турецкая коллекция не входит в состав постоянной экспозиции Музея Востока. Последний раз артефакты из собрания выставлялись более 20 лет назад.

В экспозицию входят предметы с XVI по XIX века, представляя весь процесс развития ремесла.

«Когда мы смотрим на эти изделия, буквально попадаем в райские сады. Эти цветы, которые перед нами расстилаются. Ароматы, которые, кажется, нас обволакивают», — говорит советник генерального директора Государственного музея Востока Татьяна Метакса.

Становление керамического промысла в Османской империи тесно связано с монументальным зодчеством, которое питалось потребностью демонстрации собственного величия. Смелые архитектурные проекты украшались изразцовой плиткой.

Турецкий город Изник с большими залежами светлой глины стал одним из главных центров керамики. Поначалу турецкие мастера копировали китайский фарфор, добиваясь качества и эстетичности.

В середине XVI века османская керамика приобрела свой характер и стиль. В её орнаментах появились растительные мотивы «райского сада», богатая цветовая палитра. К концу XVI века спрос на изникскую керамику резко упал, мастера были вынуждены снизить качество.

Новым центром керамики стал город Кютахья, в котором свободные от давления султанского двора гончары старались удовлетворить вкусы европейских туристов и местной публики.