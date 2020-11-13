Мемориальную доску Владимиру Этушу открыли на фасаде его дома в Москве

В этом здании народный артист прожил более 40 лет, сообщает РИА Новости.

На церемонии открытия присутствовали друзья, коллеги и близкие актера. Торжественное открытие состоялось в день рождения Театра Вахтангова, в котором служил артист.

Вдова Елена Этуш отметила, что это совпадение очень важно. «Я очень благодарна всем, кто прошел со мной этот длинный и довольно нелегкий путь, но, безусловно, особенно я должна отметить автора этой замечательной работы — молодого и талантливого скульптора Филиппа Трушина», — сказала она.

Владимир Этуш умер 9 марта. Артист страдал болезнью сердца. Перед смертью он был госпитализирован в реанимационное отделение одной из московских больниц, однако врачи не смогли спасти его жизнь.

Актер родился в 1922 году. Этуш получил большую популярность благодаря своим ролям в фильмах «Кавказская пленница», «Овод», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и др.