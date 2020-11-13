Новый орган в музучилище Махачкалы назвали праздником

Установка электронного инструмента стала возможной благодаря нацпроекту «Культура», передает телеканал «Россия — Культура».

Первый концерт на новом электронном органе дали в Махачкале в музыкальном училище имени Гасанова. Презентацию инструмента провел солист Северо-Кавказской государственной филармонии Тимур Карданов.

В программу его выступления вошли произведения Франка, Баха и Пахельбеля. Концерт транслировался онлайн на интернет-сайте училища.

«Теперь уже к этому инструменту будет доступ у наших студентов, у наших ребят, которые теперь смогут не просто слушать, но и прикасаться к этой музыке. Это первый инструмент такого рода вообще в республике. Не в каждом училище, не в каждой консерватории есть орган, а мы сейчас его имеем. Это просто праздник», — заявил директор музучилища им. Г. Гасанова Андрей Бондаренко.