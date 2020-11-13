Мариинский театр примет участие во Втором международном фестивале «Зарядье»

Петербургский театр приедет с гастролями в Москву 15 ноября, сообщила пресс-служба Мариинки.

II Международный фестиваль «Зарядье» пройдет в Москве с 15 по 29 ноября. Инициатором и художественным руководителем фестиваля стал Валерий Гергиев.

Под управлением дирижера в Москве знаменитые артисты мариинской труппы исполнят драматическую легенду «Осуждение Фауста», впервые прозвучат новое сочинение Родиона Щедрина «Приключения обезьяны» и оратория Софии Губайдулиной «О любви и ненависти».

Кроме того, будут показаны балеты Алексея Ратманского и Владимира Варнавы. В числе участников фестиваля Николай Луганский, Александр Канторов, Денис Мацуев, Мао Фудзита, Лоренц Настурика-Гершовичи, Екатерина Семенчук, Ильдар Абдразаков, Михаил Петренко и другие.

Откроется фестиваль симфоническим концертом под управлением Валерия Гергиева, в исполнении которого прозвучат Ленинградская симфония Шостаковича и Второй фортепианный концерт Прокофьева (солист Александр Канторов).

В программы симфонических вечеров Валерий Гергиев включил произведения Игоря Стравинского «Весна священная» и «Погребальная песня», а также Концерт для струнного оркестра in D. По случаю юбилейного Года Бетховена Денис Мацуев исполнит с оркестром театра третий фортепианный концерт, а японский пианист и лауреат Конкурса им. Чайковского 2019 года Мао Фудзита — четвертый. Кроме того, на фестивале выступит Николай Луганский. Он сыграет фортепианный концерт Моцарта № 20.