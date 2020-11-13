Художник из Москвы «заселил» заброшенную деревню нарисованными жителями

Покинутая жителями деревня Ратманиха Ивановской области стала площадкой для стрит-арта, передает телеканал «Россия — Культура».

В Ратманихе никто не живет уже более 10 лет. Московский иллюстратор и уличный художник Алексей Медной решил привнести в деревню новую жизнь.

«Я прямо хотел, чтобы можно было идти по улице, по деревне, и все образы считывались. Именно был такой контраст, что ты вроде видишь каких-то жителей, но деревня заброшенная. И какие-то, возможно, появлялись вопросы у зрителя. Почему так происходит? Какие-то попытки разобраться в этом», — заявил он журналистам.

В конце 1980-х годов к поселку Ратманиха местные власти решили не прокладывать бетонную дорогу. После этого мост через реку к поселку смыло паводком, восстанавливать его не стали. Жителям пришлось разъехаться по другим населенным пунктам.

Сам художник Алексей Медной ездил на дачу неподалеку каждое лето, в том числе бывал и в Ратманихе. Вернувшись через 16 лет, он обнаружил тотальное запустение и захотел оживить заброшенную деревню.

Так появилась идея арт-проекта «Уходящая жизнь». Художник пишет портреты воображаемых деревенских жителей на фанере, вырезает их силуэты и закрепляет на обветшалых стенах.

К сожалению, увидеть его творчество весьма трудно. Мост через реку так и не восстановлен, сам художник добирается сюда на вездеходе.