Художник Кифер и композитор Дюсапен создали инсталляцию для парижского Пантеона

Впервые за почти сто лет артистов пригласили для работы в знаменитом храме-усыпальнице, пишет Liberation.

Ансельм Кифер и композитор Паскаль Дюсапен по специальному заказу президента Франции Эмманюэля Макрона создали композиции, посвященные перенесению в Пантеон праха французского писателя Мориса Женевуа (1890–1980). Его творчество посвящено теме Первой мировой войны, в которой участвовал сам писатель.

Родившийся в 1945 году под бомбежками немец Кифер с 1993 года живет во Франции. Художник работает с темой нацизма и Холокоста, его произведения посвящены боли, разрушениям и трагедии войны, которые он отражает, наполняя свои работы свинцом, землей, ржавчиной и пеплом.

Инсталляция Кифера для Пантеона представляет собой шесть больших витрин из стекла из стали, в которых экспонированы предметы и материалы, напоминающие поле военных сражений — ржавое оружие, колючая проволока, затвердевшая и забрызганная грязью и кровью одежда, фрагменты потрескавшегося бетона, выжженной земли, обгоревшие колосья.

Торжественная церемония перенесения праха Мориса Женевуа, в которой принял участие президент Макрон, прошла 11 ноября 2020 года.