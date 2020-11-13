Минкультуры разработало законопроект об особом статусе детских школ искусств

Об этом рассказала глава ведомства Ольга Любимова на первом заседании Координационного совета руководителей образовательных и научных организаций в сфере культуры и искусств.

На совете обсуждались в основном вопросы сохранения и развития уникальной системы художественного образования, планы придания детским школам искусства особого статуса, участие творческих вузов в программе стратегического академического лидерства и привлечение студентов училищ и колледжей к чемпионату «Ворлдскиллс Россия».

В ходе открытия заседания министр культуры РФ Ольга Любимова напомнила, что на последнем заседании Совета по культуре президент России уделил особое внимание образованию в сфере искусства, обратив внимание на недопустимость превращения детских школ искусств в кружки.

По словам Любимовой, сохранение уникальной системы художественного образования является для ведомства «абсолютным приоритетом». Минкультуры России уже проделало значительную работу в этой связи, подготовив законопроект о закреплении статуса детских школ искусств, отметила министр.

Особый статус детской школы искусств должен быть закреплён не только в приказе, но и в законе об образовании, считает Любимова. По ее словам, в этом контексте детская школа искусств должна пониматься именно как образовательная организация дополнительного образования для одарённых детей.