Около 200 сотрудников Большого театра переболели коронавирусом

Об этом рассказал гендиректор театра Владимир Урин в разговоре с телеканалом «Дождь».

По словам Урина, в театре сейчас работают всего 3400 человек. Из них на данный момент заражены коронавирусом 90 человек, всего за время пандемии коронавирусом переболели около 200 человек.

Пиковое число заболевших составило 130 человек, отметил Урин. Все они болели одновременно, пояснил он.

«На сегодняшний день — 90 человек, то есть у нас пошло снижение. Люди выздоравливают, выходят на работу», — цитирует его слова телеканал.

Театр продолжает справляться со всеми задачами, которые ставят перед ним, подчеркнул Владимир Урин. Однако из-за непроданных вследствие пандемии билетов финансовые убытки Большого театра составляют за 2020 год уже около 1,2 млрд рублей. А если подсчитать убытки от несостоявшихся гастролей в других странах, то сумма еще увеличится, отметил директор театра.