Под римской тропой нашли руины церкви, в которой Христос исцелил женщину

О находке археологами церкви, события в которой были описаны в Евангелии, сообщает пресс-служба Университета Хайфы.

Церковь находилась в древнем городе Баниас, переименованном в Кесарию Филиппову при жизни Иисуса Христа. Чудо совершенного здесь исцеления истекающей кровью женщины было описано в Евангелиях от Марка, Матфея и Луки.

Как говорится в писании, женщина истекала кровью в течение 12 лет, и множество врачей не могло ничем помочь ей. Ей становилось все хуже и хуже, поэтому она прибегла к последнему средству. Во время одного из собраний, на которых выступал Иисус, она тайно дотронулась до его плаща с верой, что благодаря этому получит исцеление.

Стоит отметить, что по закону Моисея того времени строго запрещали женщинам, страдающим подобным недугом, прикасаться к другим – это считалось осквернением. Поэтому поступок женщины являлся преступлением. Почувствовав исхождение своей силы, Христос спросил, кто прикоснулся к нему. Испуганная женщина, осознав, что ей уже не скрыться, пала перед ним и призналась всем в случившемся. На это Христос ответил ей: «Дерзай дщерь! Вера твоя спасла тебя; иди с миром!» (Луки 8:48; ср. Матф. 9:22 и Марк. 5:34).

Византийский историк Евсевий писал, что после того женщина в память и в благодарность об исцелении воздвигла статую в церкви в Кесарии Филипповой на Голанских высотах, в месте между Сирией и Ливаном.

Именно в этом месте в ходе раскопок ученые нашли разрушенную церквь, находившуюся под римской тропой. «Мы предполагаем, что обнаруженная нами церковь могла быть той самой, в которой произошло чудо», — считают эксперты.