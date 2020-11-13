Художник Иван Чуйков умер в 85 лет от коронавируса

Классик московского концептуализма скончался 11 ноября, сообщил ТАСС в четверг основатель галереи Ovcharenko Владимир Овчаренко.

По словам Овчаренко, в январе планируется открыть экспозицию, посвященную памяти художника.

«Чуйков — великий художник. Величие его будет передаваться из поколения в поколение. Мирового уровня искусство, чистое и романтическое, никаких спекуляций и заигрываний с публикой и критикой. При этом достойнейший рыцарь и друг в жизни. Идеальный образец для подражания молодому поколению художников — будь честен в своем творчестве, и успех придет», — так Овчаренко охарактеризовал стиль жизни и подход покойного.

Глава галереи добавил, что с 1992 года галерея организовала десять персональных выставок Ивана Чуйкова в Москве и Лондоне. Одиннадцатую планируется открыть 19 января в Ovcharenko, отметил он.

«Проект называется "И прекрасный вид из окна", мы представим лучшие работы замечательного художника», — пояснил собеседник агентства.