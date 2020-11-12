В Петербурге откроются двери городских галерей и арт-пространств

В акции примут участие более 40 площадок, сообщили в четверг ТАСС представители проекта.

Свои двери откроют для публики площадки, работающие в сфере современного искусства, в рамках Art Weekend 21-22 ноября. Событие состоится под эгидой II международного Кураторского форума, организованного Государственным музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и его Северо-Западным филиалом.

Art Weekend — одновременно исследование текущего состояния местной арт-сцены и большое общедоступное городское событие. Специально для него готовятся лекции, дискуссии, перформансы, экскурсии и выставки, рассказали организаторы.

Среди площадок, участвующей в арт-уикенде, Центральный выставочный зал «Манеж», филиал Музея городской скульптуры «Мастерская Аникушина», «Севкабель Порт», Музей стрит-арта, арт-центр «Пушкинская 10», Центр современного искусства имени Сергея Курехина и другие организации.