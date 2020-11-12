Новое Пространство Театра Наций представит первый Съезд современного танца

I Съезд современного танца пройдет в формате онлайн-конференции на платформе Zoom, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Собрание состоится с 11 по 13 ноября. В нем будут участвовать хореографы, художники, танцовщики, теоретики, кураторы, продюсеры и зрители, заинтересованные в развитии современного танца как художественного, культурного и социального движения.

Участники съезда обсудят положение дел в регионах, влияние пандемии на индустрию, выслушают доклады местных художников и международных коллег, обсудят тему трудового кодекса работников этой сферы и встретятся с художниками, отобранными в перформативную программу съезда.

Автором и куратором события будет хореограф, танцовщица, перформер и педагог современного танца Дина Хусейн.

Под эгидой Нового Пространства Театра Наций также 25–29 ноября пройдет online-лаборатория «Делая танец возможным». В ее рамках встретятся хореографы и продюсеры, желающие развивать общие проекты, пройдут открытые встречи с российскими и зарубежными коллегами в области продюсирования танца.