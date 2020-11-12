Иеромонах Фотий объяснил разрыв с Лепсом нежеланием певца договариваться с РПЦ

Об этом стало известно информационно-новостному порталу E vo - rus . com .

Победивший в конкурсе «Голос» 2015 года 35-летний иеромонах Фотий (Виталий Мочалов) поделился с журналистами причинами, по которым он не поддерживает отношения с бывшим наставником Григорием Лепсом после окончания участия в проекте.

По словам отца Фотия, прошедшие пять лет он объездил с концертами всю Россию. Был и в Америке, и в ФРГ, но до сих пор волнуется перед выходом на сцену.

Журналисты задали вопрос, сохранил ли иеромонах дружбу с исполнителем Григорием Лепсом, который был его наставником во время участия в шоу «Голос». В ответ отец Фотий признался, что они расстались и больше не общаются.

Иеромонах Фотий не знает точной причины, почему так случилось. По его мнению, артист мог решить, что им будет слишком сложно договариваться из-за того, что на все действия и перемещения священнослужителя требуется благословение его церковного начальства.