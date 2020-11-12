В Москве пройдет VI Фестиваль-конкурс народного танца «Перепляс»

Заключительный этап смотра состоится с 13 по 15 ноября, передает пресс-служба Минкультуры России.

Фестиваль организован Центром русского фольклора Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова при поддержке Минкультуры РФ. В нем приняли участие фольклорные и фольклорно-этнографические ансамбли, танцевальные дуэты и солисты из Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской, Вологодской, Новосибирской, Самарской, Тамбовской, Тверской областей и Красноярского края.

В рамках фестиваля пройдут состязания в номинациях «Конкурс сольной пляски», «Конкурс парной пляски» и «Конкурс ансамблевого исполнительства». Также состоятся круглые столы, мастер-классы и интерактивная фольклорная программа «Молодёжная танцевальная вечёрка».

Выступления участников будет оценивать жюри из специалистов-этнохореографов и этномузыкологов. 14 ноября жюри подведёт итоги фестиваля, 15 ноября будут определены победители в каждой номинации и каждой возрастной категории.

Лауреаты смотра получат дипломы I, II и III степени, дипломы дипломантов I, II и III степени и Гран-при. Фестиваль закончится гала-концертом, после которой пройдет торжественная церемония награждения победителей.