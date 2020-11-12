На полу древнеримской виллы в Турции обнаружили мозаику с «Моной Лизой»

О находке в ходе раскопок в районе Кадирли южной провинции Османие сообщает Hurriyet Daily News.

По мнению ученых, мозаика украшала пол древнеримской виллы, которая была построена в I-II веках нашей эры. Археологи полагают, что на панно изображена сама владелица дома.

Ученые прозвали мозаику «Моной Лизой Кадрили» за ее сходство с знаменитой картиной Леонардо да Винчи. На мозаике, как и на картине знаменитого мастера, лицо женщины изображено вполоборота, при этом она смотрит в сторону.

«Это единственная мозаичная площадка в Турции, на которой есть изображение человеческих фигур», — подчеркнул ученый Умит Кайшоглу.

Пока что дополнительных сведений о фреске нет. Артефакт обследуют ученые.