«Мосфильм. Золотая коллекция» покажет отреставрированные фильмы с Людмилой Гурченко

Марафон кинокартин с актрисой пройдет в четверг к 85-летию со дня рождения актрисы, сообщили в пресс-службе канала.

В настоящее время «Мосфильм. Золотая коллекция» является единственным киноканалом в национальном эфире, который собрал все шедевры киностудии. Кинохиты с Людмилой Гурченко являются «сияющими бриллиантами» этой сокровищницы, уверены на канале.

Отреставрированные пять главных кинофильмов с участием Гурченко представят на канале и в прямом эфире на его официальной странице в соцсети «Одноклассники».

В программу войдет новогодняя комедия «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова, в которой актриса исполнила свою первую главную роль в большом кино. Также зрителям покажут рязановскую мелодраму «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» Владимира Меньшова, «Отпуск за свой счет» Виктора Титова и «Женитьбу Бальзаминова» Константина Воинова.