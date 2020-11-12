«Мосфильм. Золотая коллекция» покажет отреставрированные фильмы с Людмилой Гурченко

12.11.2020
В настоящее время «Мосфильм. Золотая коллекция» является единственным киноканалом в национальном эфире, который собрал все шедевры киностудии. Кинохиты с Людмилой Гурченко являются «сияющими бриллиантами» этой сокровищницы, уверены на канале.
Отреставрированные пять главных кинофильмов с участием Гурченко представят на канале и в прямом эфире на его официальной странице в соцсети «Одноклассники».
В программу войдет новогодняя комедия «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова, в которой актриса исполнила свою первую главную роль в большом кино. Также зрителям покажут рязановскую мелодраму «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби» Владимира Меньшова, «Отпуск за свой счет» Виктора Титова и «Женитьбу Бальзаминова» Константина Воинова.