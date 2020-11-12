Актер Сергей Светлаков госпитализирован с поражением легких из-за коронавируса

12.11.2020
Шоумен, актер и телеведущий опубликовал в своем блоге видео с лестницей, ведущей наверх. По его словам, у него диагностировали поражение легких незначительной степени вследствие коронавируса и температуру.
Некоторое время актер пытался лечиться дома самостоятельно. Однако явные признаки прогрессирующей болезни убедили его обратиться к медикам, которые рекомендовали госпитализацию для проведения терапии.42-летний актер известен зрителям своим участием в телепроектах «Наша Russia», «Comedy-баттл» и другие. Также Светлаков снимался в фильмах «Елки», «Горько», «Джунгли» и других лентах.