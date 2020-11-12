Любимова приняла участие в форуме «Сильные идеи для нового времени»

Конференция «Потенциал креативных индустрий для России будущего» состоялась 11 ноября, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

На форуме «Сильные идеи для нового времени» обсуждались вопросы развития креативной индустрии и меры её господдержки. В ходе дискуссии свое мнение высказали первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, замминистра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова и другие официальные лица.

Модератором дискуссии стала генпродюсер МАТЧ ТВ Тина Канделаки.

В своём выступлении Ольга Любимова заявила о необходимости расширения поддержки креативных сообществ со стороны своего ведомства. В качестве новой формы поддержки одного из направлений креативной индустрии, киноиндустрии, она предложила недели российского кино за рубежом.

Кроме того, министр отметила значимость не только конкурсов дебютного кино выпускников профильных вузов, но и отдельных конкурсов для дебютантов-выпускников других учреждений.

Также важным направлением креативной индустрии в рамках нацпроекта «Культура» Любимова назвала поддержку и развитие системы домов культуры. По ее словам, необходимо продолжать политику модернизации детских школ искусств, а также вручение денежных грантов любительским коллективам.