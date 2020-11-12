Режиссер Учитель отказал сыну Цоя в праве защищать доброе имя отца

Юридических оснований для споров на эту тему нет, заявил режиссер в интервью ТАСС.

По словам Учителя, создатели фильма «Цой» о вымышленных событиях, происходивших летом 1990 года после гибели певца и лидера группы «Кино» Виктора Цоя в ДТП, не смогли прийти к консенсусу с родственниками исполнителя.

«Парадокс в том, что это тот случай, когда нам и не нужно согласие родственников», — считает Учитель. По его словам, право говорить о Цое принадлежит любому человеку, потому что каждый может сказать, как он представляет себе популярного артиста.

При этом права выдвигать претензии никто не может, считает Учитель. По его словам, в фильме нет никаких юридических нарушений, сценарий был опубликован, его читали.

«Да, и сын, и другие люди могут иметь отрицательное мнение, я и не пытаюсь всем угодить. Но что-либо запрещать, мне кажется, невозможно», — подчеркнул режиссер в ответ на вопрос агентства о том, удалось ли ему прийти к компромиссу с родственниками музыканта.

Ранее сын Виктора Цоя Александр опубликовал в своем «ВКонтакте» копию письма на имя президента РФ Владимира Путина. В нем он от лица наследников музыканта призвал запретить выход фильма «Цой» в широкий прокат как «порочащий доброе имя Виктора Цоя и его близких».