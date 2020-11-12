Исторический музей будет дезинфицирован роботом UltraBot из Сколково

Дезинфекция в помещениях музея пройдет 17 ноября 2020 с помощью ультрафиолетовых лучей, сообщила пресс-служба ГИМ.

UltraBot — первый в России профессиональный автономный робот для ультрафиолетовой дезинфекции. 17 ноября он будет протестирован в зоне приема посетителями Государственного исторического музея.

Робот будет предоставлен музею разработчиками из Сколковского института науки и технологий, уже не раз удачно тестировавшими данного робота в 2020 году. По результатам апробации работы UltraBot в музее будет принято решение о его дальнейшей эксплуатации.

UltraBot уничтожает вирусы и бактерии с помощью ультрафиолетового света. В отличие от подобных разработок, он умеет объезжать движущиеся препятствия, а также преодолевать большие расстояния, что в больших зонах приема посетителей ГИМ очень важно.