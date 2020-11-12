В Петербурге начнут отмечать 800-летие Александра Невского

Посвященная юбилею фотовыставка пройдет с 4 по 24 декабря в историческом парке «Россия — моя история», сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

Фотовыставка расскажет о памятных местах, связанных с почитанием великого благоверного князя Александра Невского. Выездное совещание по вопросу подготовки празднования провел в Александро-Невской лавре губернатор Петербурга Александр Беглов. В совещании принял участие наместник лавры епископ Кронштадтский Назарий.

План мероприятий празднования 800-летия святого благоверного князя Александра Невского рассчитан на 2020 и 2021 годы, отметил Беглов. Первым из них станет фотовыставка «Во имя святого князя», которая пройдет в историческом парке «Россия — моя история».

В экспозиции представят 100 фотографий из альбома, составленного епископом Кронштадтским Назарием. Посетители выставки увидят храмы, часовни, приделы и другие молитвенные места во имя святого благоверного князя Александра Невского, которые находятся в России и за рубежом.