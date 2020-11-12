На Новодевичьем кладбище Москвы открыли памятник Элине Быстрицкой

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры России.

Фото: официальный сайт Малого театра.

Памятник актрисе театра и кино, народной артистке СССР Элине Быстрицкой выполнен в белом мраморе. Композиция представляет собой сидящую фигуру артистки с узнаваемой прической и театральной маской в руках. Авторы — скульпторы Микаэль и Ваге Согоян.

На открытии присутствовали министр культуры РФ Ольга Любимова, директор Малого театра Тамара Михайлова, народный артист РФ Владимир Дубровский, заслуженный артист РФ Виктор Низовой и другие.

По словам Любимовой, этого дня долго ждали те, кто любит и помнит Элину Авраамовну и хотел бы приходить сюда. «Помню, как ее появление на сцене всякий раз вызывало бурю аплодисментов и радость зрителей», — поделилась министр.

Элина Быстрицкая еще при своей жизни стала настоящей легендой и гордостью нации, российского кинематографа и всего театрального мира, отметил артист Малого театра Виктор Низовой.