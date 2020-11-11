В Петербурге завершился Всероссийский фестиваль народного творчества «Салют Победы»

Гала-концерт лауреатов Всероссийского фестиваля состоялся 11 ноября в Большом зале театра «Мюзик-Холл», передает пресс-служба Минкультуры РФ.

Фестиваль народного творчества «Салют Победы» учреждён Минкультуры России совместно с Государственным Российским Домом народного творчества имени В.Д. Поленова и посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В концерте приняли участие лучшие творческие коллективы из Санкт-Петербурга, Владимира, Рязани, Калуги, Саратова, Череповца, Челябинска, Красноярского края, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ленинградской, Тульской и Кемеровской областей, Бурятии. Более трёхсот лауреатов фестиваля представили разнообразие народного творчества нашей страны под руководством режиссёра концерта, заслуженного работника культуры РФ, лауреата Всероссийской премии «Грани театра масс» Александра Березина.

Гала-концерт завершил двухлетний фестивальный марафон, стартовавший в мае 2018 года и объединивший более 230 коллективов со всей России. Смотр прошел по номинациям «Театрализованное представление» и «Творческий номер». Гран-при за лучшую тематическую программу удостоен театрализованный концерт Амурской области «Все ещё живы».