На обломках крепости времен библейского царя Давида нашли фигуры рогатых людей

Об открытии сообщается на сайте министерства иностранных дел Израиля.

Израильские археологи в ходе исследований на Голанских высотах нашли военное укрепление времен царя Давида, которому принадлежит одна из книг Ветхого завета «Псалтирь». По мнению ученых, крепость была воздвигнута в железном веке примерно в X-XI веках до нашей эры строителями царства Гешур, союзника царя Давида.

Найденное укрепление занимало стратегическую высоту на небольшом холме над каньоном Эль-Аль. С него открывается отличный обзор местности, также здесь находилась переправа через реку.

Крепостные стены толщиной 1,5 метра были воздвигнуты из крупных базальтовых валунов, окружавших холм. В ходе раскопок археологи нашли большую глыбу, на которой схематично выгравированы две рогатые фигуры с раскинутыми руками.

В 2019 году подобная фигура, вырезанная на каменной стеле, была обнаружена в Вифсаиде неподалеку от Галилейского моря. Стела с изображением рогатой фигуры с распростертыми руками была поставлена рядом с площадкой, примыкавшей к городским воротам и приподнятой над землей.

Согласно Библии, царство Гешур поддерживало отношения с династией царя Давида. Одной из его жен была Мааха, дочь Талми, царя Гешура. Города царства Гешур находились в основном на берегу Галилейского моря, среди них были такие известные поселения, как Тель-Эн-Гев, Тель-Сораг и Тель-Хадар.