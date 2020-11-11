В Старой Рязани нашли усадьбы древнерусских ювелиров, уничтоженные в 1237 году

О находках на средневековом городище сообщает пресс-служба Института археологии РАН.

В ходе раскопок в Старой Рязани экспедиция ИА РАН обнаружила усадьбы двух соседей-ювелиров, разрушенные в первой половине XIII века. Ученые нашли ювелирные матрицы, инструменты, шахматные фигурки и предметы быта, которые позволяют воссоздать картину повседневной жизни русского средневекового города, добавляя новые сведения к истории Старой Рязани.

Восемь веков назад здесь жили преуспевающие ремесленники, имевшие хорошо организованный быт, о чем говорят дорогие костяные шахматы, найденные на двух соседних усадьбах. Это характеризует уровень достатка, культуры и торговых связей старорязанских ювелиров, отмечается в сообщении.

Усадьбы погибли в одно и то же время, одна из них сгорела — ученые нашли множество обгоревших предметов, в том числе шахматы. «Вероятно, это следы пожара 1237 года, вспыхнувшего во время взятия Рязани Батыем»,— полагает руководитель Старорязанской экспедиции ИА РАН Игорь Стрикалов.

Древнейшая часть Старой Рязани — северное городище, возникшее в XI веке. В середине XII века город начал расширяться, и большое поле на берегу Оки, где ранее находился городской некрополь, огородили стенами, в которых возник новый район.

Старая Рязань росла не как другие города, путем формирования кольца вокруг исторического ядра, отметил ученый. В середине XII века к небольшому городу была в один момент пристроена территория в 10 раз большая, чем площадь города того времени.

Возможно, это было вызвано появлением в Рязани княжеского стола и собственных князей, пришедших на эту территорию со своим окружением. Старый город был застроен плотно, поэтому попытки князя поселиться в нем могли вызвать конфликт с местной общиной.

«Квартирный вопрос» был решен радикально: новые князья построили новый город с широкими улицами, просторными усадьбами и каменными храмами. «В итоге вся городская элита оказалась на территории нового города», — подчеркнул Игорь Стрикалов.

На Южном городище археологи обнаружили остатки двух усадеб с жилыми помещениями, мастерскими и хозяйственными постройками, при этом одинаково спланированные. Жилые и производственные сооружения были расположены в них у западной части мыса, хозяйственные — с восточной.

Найденные предметы указывают, что оба хозяева усадеб занимались ювелирным делом. На территории северной усадьбе в 2017 году были найдены створки каменных литейных форм. Во время раскопок 2020 года на южной усадьбе были найдены детали весов, гирьки-разновесы, ювелирные пинцеты, многочисленные шлаки и выплески белого металла, говорящей о работе мастера с серебром. Кроме того, было найдено множество ювелирных матриц, среди которых особо выделяются диск с изображением кентавра и матрица для изготовления чечевицевидного колта с парой геральдических птиц — колт с аналогичным рисунком был найден в старорязанском кладе 1887 года.

Матрица с изображением кентавра представляет собой плоский диск, на лицевой стороне которого изображен кентавр с мечом и щитом. Хотя воинский образ кентавра был одним из излюбленных на Руси, по мнению исследователей, матрица с кентавром была привозной: на это указывает изображение в реалистичной манере кентавра с подчеркнутой мускулатурой, свойственное античным традициям — в средневековой русской традиции китовраса-кентавра обычно изображали в рубашке.