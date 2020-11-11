В Эрмитаже открылась выставка археологических древностей эпохи железного века

Экспозиция создана совместно с музеями Германии, сообщила пресс-служба Эрмитажа.

Выставка будет работать до 28 февраля 2021 года. В апреле она переместится в Государственный исторический музей в Москве.

Масштабный международный научный и выставочный проект стал новым шагом в области сотрудничества между музеями России и Германии. В Манеже Малого Эрмитажа выставлено более 1600 экспонатов из археологических собраний музея, а также ГИМ, ГМИИ им А. С. Пушкина и немецкого Музея преистории и древней истории.

«Выставка уникальна по широте представленного на ней материала», — говорится в сообщении пресс-службы.

В экспозиции собраны артефакты железного века в Италии, гальштатской, кельтской и кобанской культуры, сокровища из скифских курганов, античные и кладовые предметы.

Экспозиция организована по хронологическому и географическому принципам и включает несколько тематических разделов, которые соответствуют археологическим культурам широкой территории от Атлантического океана до Урала.