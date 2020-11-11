Музыкальный продюсер Виктор Дробыш попал в больницу с пневмонией

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как стало известно, Дробыш госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Перед этим он получил положительный результат теста на коронавирус нового типа.

Продюсер подтвердил свою госпитализацию в разговоре с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва». «На самом деле я уже неделю подтвержден, видите, я тщательно скрывал», — уточнил он.

По словам продюсера, у него есть проблемы с легкими. «Были бы легкие в порядке, в больнице бы не лежал», — заявил он.

Ранее с двусторонней пневмонией была госпитализирована супруга актера Леонида Ярмольника Оксана. Решение положить ее в больницу было принято в связи с резким ухудшением ее состояния.