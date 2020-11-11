«Хозяйка медной горы» Дмитрия Геллера получила Гран-при Большого фестиваля мультфильмов

Об итогах XIV Большого фестиваля мультфильмов сообщили в пресс-службе Минкультуры России.

Из-за пандемии в этом году часть показов прошла в кинотеатрах столицы, другая в формате онлайн. Кроме того, изменился формат и география события, также в рамках фестиваля появился новый конкурс, программу которого составили студенческие работы, студийные и самостоятельные фильмы мастеров, социальные ролики и музыкальные видеоклипы.

Приз за лучший студенческий фильм получила работа «Селезень, веревочка и желудь» режиссера Алины Титоренко. Спецприз жюри за открытие новых территорий в детском кино получил мультфильм «Уточка и кенгуру» Лизы Скворцовой.

Спецприз за удивительное отражение ускользающего времени достался режиссеру Светлане Филипповой за ее проект «Ба».