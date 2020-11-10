Актер театра и кино Александр Лукаш умер в 72 года

Об этом сообщается во вторник на странице театра «У Никитских ворот» в Facebook.

В посмертном некрологе театра Александр Лукаш назван актером безграничного таланта и непростой творческой судьбы.

«Он был настоящим интеллигентом и неординарным человеком, всегда предпочитавшим оставаться в тени, но неизменно притягивавшим к себе взгляды всех, кто встречался с ним», — говорится в сообщении. Лукашу были по плечу любые роли и жанры — начиная трагедией и заканчивая фарсом.

На сцене театра «У Никитских ворот» он играл таких персонажей, как услужливый Полоний, очаровательный князь Тугоуховский, безумный Крутицкий, безмолвный и незабываемый пан Дульский, страшный злой Мотька и бесшабашный дядя Митя.

Александр Лукаш родился 7 октября 1948 года. Окончил школу-студию при МХАТ. В 1988 году был принят в труппу театра «У Никитских ворот». В 2011 году был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.