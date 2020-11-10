В Москве закончились съемки триллера «Соври мне правду» с Павлом Прилучным

Премьера картины состоится в 2021 году, сообщили в пресс-службе сервиса Start.

Картина выйдет на экраны в первом полугодии следующего года. По сюжету, влюбленная пара, планировавшая провести выходные в загородном доме, сталкивается с противодействием младшей сестры девушки и ее бывшего бойфренда.

«Из простых и понятных на первый взгляд отношений между людьми всегда рождаются самые интересные истории. Как в реальной жизни, так и в кино. Для меня «Соври мне правду» — отличный пример такого психологического аттракциона вокруг красивой любовной истории», — цитирует пресс-служба слова Павла Прилучного.

Продюсер фильма Георгий Шабанов рассказал о том, что проект вызвал интерес еще на стадии разработки сценария. По его словам, создатели фильма рассчитывают на успешную дистрибьюцию и зрительский успех у картины.

Роли в фильме также сыграли Евгений Романцов, Дарья Мельникова и Елизавета Кононова.