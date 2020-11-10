Абдразаков выступит в спектакле «Севильский цирюльник» Большого театра

Постановка будет представлена на Новой сцене Большого театра (Москва) 11 и 13 ноября, сообщили в пресс-службе Фонда Ильдара Абдразакова.

В опере Джоаккино Россини певец исполнит партию Дона Базилио. Впервые он появился в этой роли на сцене Башкирского театра оперы и балета (Уфа) в 1998 году, затем в Королевской опере Ковент-Гарден в Лондоне, в Баварской государственной опере Мюнхена и многих других.

Теперь возможность увидеть артиста в комедийном амплуа появится и у зрителей Большого театра. Партнерами певца по сцене станут Алексей Татаринцев (Граф Альмавива), Константин Шушаков (Фигаро), Джованни Ромео (Бартоло), Екатерина Воронцова (Розина), Анна Бауман (Берта), Игорь Подоплелов (Фиорелло), Николай Казанский (Офицер). За дирижерским пультом будет Александр Соловьев, сообщили в фонде.