Урин призвал закрыть Большой театр из-за новых ограничений московских властей

Об этом гендиректор театра заявил в разговоре РБК.

По словам Владимира Урина, в условиях новых ограничений, введенных московскими властями, театр было бы честнее закрыть. Иначе учреждение столкнется с несколькими серьезными проблемами, отметил он.

«Если ситуация с эпидемией такова, что требуются такие ограничения, тогда было бы честнее закрыть», — сказал Урин.

Гендиректор театра отметил, что требование московской мэрии снизить лимит заполняемости зала с 50% до 25% ставит вопрос о билетах, которые уже проданы до конца декабря. По его словам, в театре не понимают, каким образом сортировать людей, кого пускать, а кого не пускать в театр.

«У нас нет юридического основания людей в театр не пускать — у них куплены билеты», — подчеркнул Урин. Кроме того, есть и экономическая проблема, добавил он.

Расходы на проведение спектаклей, любые связанные с ними выплаты и гонорары покрываются тем, что зарабатывает театр, пояснил Урин. Если при 50-процентной заполняемости зала театр еще мог вносить коррективы в гонорары, то при заполняемости 25% это становится невозможным, подчеркнул Урин.