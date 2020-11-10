Фонд кино будет помогать начинающим режиссерам

Об этом во вторник сообщила журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

По ее словам, фонд выделит в отдельное направление своей деятельности помощь молодым режиссерам. Организация будет помогать им выпускать свои картины в прокат, пояснила министр.

Первое время Любимова будет курировать этот вопрос лично, пояснила она. «Многие продюсеры, особенно мэтры, говорят о том, как тяжело пробиться начинающему творцу, добиться показа его работы в кинозалах», — подчеркнула министр.

Глава ведомства отметила, что лично для нее это направление очень важно. Подобные релизы, создаваемые не нашедшими продюсеров мастерами, можно было бы прокатывать в кинозалах, модернизированных в рамках нацпроекта «Культура».

Это не позволит увеличить сборы, но даст возможность зрителям увидеть интересное кино, отметила Любимова. «Мне кажется, это важно с точки зрения просвещения», — заключила министр.