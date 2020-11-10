В «Иностранке» пройдёт концерт «Краски осени»

Концерт состоится 11 ноября в 18:30, сообщила пресс-служба Минкультуры России.

Концерт «Краски осени» — совместный проект «Иностранки» и Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. В концертной программе произведения А. Глазунова, К. Вайна, Й. Сука, К. Сен-Санса, Я. Хейфеца, Дж. Гершвина, А. Дворжака и Д. Д. Шостаковича.

Исполнять музыку будут лауреаты международных конкурсов Арина Дудинская (скрипка), Елизавета Рогозина (скрипка), Алёна Рехова (альт), Мария Псомас (виолончель), Таисия Зинова (скрипка) и пианистка Виктория Чикалкина. Концертмейстеры – Татьяна Федосеева, Галина Эстрина и Георгий Торчинава.